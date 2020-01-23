【專家點評】鄧澤堂：港股真正支持在26800點

在武漢肺炎疫情有擴散迹象，以及穆迪調低港評級之下，投資者恐慌情緒湧現，周二恒指反覆向下，一舉跌穿多條移動平均線，並曾失守28,000點關口，惟在28,000下略有支持周三市況作出反彈。技術上，假期前有藉詞沽貨離場，加上早前支持港股的人民幣匯價同樣顯著轉弱，即使港股作出反彈，但向下之勢料會持續。恒指短期料會再下試27,800點，假期後如失，將再在26,800點才現真正支持。

美國總統特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表演說，當中他批評美國聯儲局加息太快但減息卻很慢，但即便如此，美國經濟仍然在增長當中。另外，他又談及與中國的關係是有史以來最好，並表示自己與中國國家主席習近平互相敬愛，但亦表示與中國的第二階段貿易談判將很快開始，而對中國的大部分關稅將會保留。美國財長姆努欽在接受傳媒訪問時亦指出，中美兩國可能會進行2A階段的談判，並取消部分關稅，但不一定會取消全部現有的關稅。可見，即使特朗普口裏說友好，行為上仍為中美談判帶來變數，宜注意風險。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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