日本去年12月出口降6.3%　連跌13個月

日本財務省周四(23日)表示，去年12月出口按年下降6.3%，連續第13個月下跌，降幅超過市場預期的跌4.3%，但好過前值的7.9%跌幅。數據顯示外部需求疲弱，繼續對經濟造成壓力。

日本12月對美國出口下降14.9%，對中國出口則增長0.8%。

12月進口按年下降4.9%，降幅也超出預期的跌3.2%，但較11月15.7%的降幅顯著放緩；貿易赤字達到1,525億日圓，略高於市場預期的1,500億日圓。

分析認為，中美達成首階段貿易協議，英國退出歐盟方面亦取得進展，有助緩解市場對全球貿易的擔憂。從最新數據可見，出口萎縮速度略有放緩，表明可能需要數個月時間才能穩步復甦。Norinchukin研究所首席經濟學家Takeshi Minami預期，日本出口或於今年春季觸底。

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