港元拆息︰1個月降至2.02厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至1.39厘；1星期回軟至1.92厘，穿2厘；與樓按相關的1個月降至2.02厘；3個月期報2.23厘。

23/1/2020

隔夜 1.39714厘

1星期 1.92357厘

2星期 1.96512厘

1個月 2.02857厘

2個月 2.11732厘

3個月 2.23667厘

6個月 2.30768厘

12個月 2.38696厘

22/1/2020

隔夜 1.93250厘

1星期 2.09506厘

2星期 2.08625厘

1個月 2.05589厘

2個月 2.13929厘

3個月 2.25679厘

6個月 2.31000厘

12個月 2.38518厘

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