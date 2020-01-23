港元拆息︰1個月降至2.02厘
2020年01月23日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至1.39厘；1星期回軟至1.92厘，穿2厘；與樓按相關的1個月降至2.02厘；3個月期報2.23厘。
23/1/2020
隔夜 1.39714厘
1星期 1.92357厘
2星期 1.96512厘
1個月 2.02857厘
2個月 2.11732厘
3個月 2.23667厘
6個月 2.30768厘
12個月 2.38696厘
22/1/2020
隔夜 1.93250厘
1星期 2.09506厘
2星期 2.08625厘
1個月 2.05589厘
2個月 2.13929厘
3個月 2.25679厘
6個月 2.31000厘
12個月 2.38518厘
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