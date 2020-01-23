新股專輯：大喜屋通過上市聆訊　擬農曆新年後招股

經營多家日式放題餐廳的大喜屋集團通過上市聆訊，計劃農曆新年假期後啟動招股程序，獨家保薦人為同人融資。

該公司截至2019年7月底止4個月，盈利按年大幅倒退66.17%至1,268.2萬元；收入2.63億元，按年跌8.8%。公司解釋，盈利減少主要由於自今年6月以來因香港社會動盪，導致整體收入減少；開業新餐廳導致員工成本及其他經營開支增加，以及籌備上市等因素所致。若撇除一次性開支，經調整盈利為1,824.4萬元，按年下跌52.03%。公司在6月新增1間放題門店，位於沙田。

該公司旗下8間餐廳的業主已同意每月削減10至20%的租金，為期2至4個月，可於2020財年節省合共170萬元租金開支。

更新後招股文件顯示，大喜屋集團旗下品牌包括「大喜屋」、「極尚大瀛喜」、「大滿喜」、「吉壽日本料理」及「岩鹽」等，目前有日式放題料理店共13間，另有1間日式餐廳。截至2019年7月底止4個月，整體人均消費240元，按年增加2元；整體平均翻桌率為2.3倍，2018年同期為2.6倍。

預期集資所得將用於在港開設餐廳、建立新中央廚房及冷藏設施，以及翻新現有分店等。

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