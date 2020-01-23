陳國強悉售TVB股權兼辭任主席 股價半日回吐3%
2020年01月23日 12:08
東網電視更多新聞短片
陳國強辭任TVB董事局主席及非執行董事，均於下月生效。
陳國強悉售電視廣播(00511)(TVB)股權兼辭任公司主席等職務。TVB周三(22日)下午發公告，指陳辭任董事局主席及非執行董事，及董事局轄下多個委員會成員職務，均於2月4日生效。TVB行政總裁李寶安接受《東網》查詢時指，陳氏周二晚簽署售股協議，惟未獲他授權，故暫未能公開新買家身份。
TVB股價周三炒高逾6%，周四(23日)顯著回吐，曾低見12.14元，半日收報12.2元，跌3.17%，成交金額200.57萬元。
根據TVB公告，公司獲通知，作為Young Lion Holdings Limited(簡稱YLH)股東之間之建議股權重組之一部分，陳國強已就出售其於YLH股份之權益簽署有條件買賣協議，該項建議交易須獲得通訊事務管理局的批准。YLH為TVB主要股東，是次建議交易完成後，陳氏將不再持有TVB任何股份權益，他將於此後開展退休生活。
陳氏2011年4月獲委任為TVB非執行董事及2015年1月成為董事局主席。
至於公司主席繼任人選，李寶安對《東網》稱，陳會留任至2月4日，期間董事局會商討，有合適人選便會對外公布。公司亦會為新買家向通訊局申請成為主要股東，獲批後便可公開其身份。
據通訊局去年9月公布對TVB審視結果，陳國強為《廣播條例》所指對TVB行使控制權之「表決控權人」。而法例規定，「表決控權人」需屬通常居於香港人士，估計TVB股權新買家需符合上述規定。
據了解，陳氏本月滿65歲，昨日以電郵告知全公司員工，稱兩年多前已開始計劃退休，當年他在挪威遇到直升機意外，感悟人生短暫，生命無常，希望用餘下生命去追求工作以外還未完成的夢想。
據悉，陳國強周二最後一次亮相電視城出席無綫賀年節目錄影，並以主席身份發表任內最後一次農曆新年賀詞。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。