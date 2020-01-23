【瑞銀推介】看好小米可吼購證牛證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：武漢肺炎疫情轉催嚴重，周二(21日)大市急跌800點後，周三(22日)出現反彈，恒指升355點，全日波幅約450點，大市成交金額繼續千億港元。

小米集團雖然周二跌4%，不過周三大市做好時該股強勢跑出，愈升愈有，抽升近9%，高見14元。在周二股價向下時，北水積極吸納股份，滬深港通當日合共有超過1.6億元的資金流入，投資者可留意股價會否繼續破頂。

上周五(17日)小米股價急升，價外而年期合適的小米Call輪不多，七除八扣下只剩1兌1的輪選擇，證價非常高的選擇，不過近日陸續有新的小米認購證上場，行使價沒有舊的認購證般價內，而且沒有街貨，或是更適合大家參考的選擇。

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