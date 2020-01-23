【高盛推介】美團急挫 低吸留意認購證
2020年01月23日 12:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周三(22日)反彈試圖重上110港元水平未果，收市升約2.4%。惟周四(23日)早段則低開約1.9%，及後跌幅擴大並落後大市。
有報道指美團已就中國冠狀病毒注疫情成立疫情防控專項小組及制訂應急預案。並響應內地政府關於野味防控的相關措施，全面下架野味產品。
觀察個股認股證資金流向，可見周三資金雖轉向沽出認購證。但以過去的5個交易計，則共錄得約5,900萬元資金流入，為同期第三多資金流入的認股證相關資產。
投資者如計劃趁低吸納認購證，可考慮以行使價103至125元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的貼價美團購證(13676)，行使價106.98元，2020年5月22日到期，實際槓桿7.4倍。
此外，近日市場關注行使價在111元附近、6月份到期的產品。投資者可留意當中的美團購證(12818)，行使價110.98元，2020年6月26日到期，實際槓桿7倍，熱門條款認購證。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意屬遠牛的美團牛證(69292)，收回價96.08元，行使價93.08元，換股比率100，槓桿比率11.5倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
相反，投資者如看淡，可考慮以行使價195至215元作為篩選認沽證的條件。並可留意當中槓桿最突出的美團沽證(18745)，行使價198元，2020年7月7日到期，實際槓桿7.3倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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