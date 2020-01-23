【高盛推介】美團急挫　低吸留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周三(22日)反彈試圖重上110港元水平未果，收市升約2.4%。惟周四(23日)早段則低開約1.9%，及後跌幅擴大並落後大市。

有報道指美團已就中國冠狀病毒注疫情成立疫情防控專項小組及制訂應急預案。並響應內地政府關於野味防控的相關措施，全面下架野味產品。

觀察個股認股證資金流向，可見周三資金雖轉向沽出認購證。但以過去的5個交易計，則共錄得約5,900萬元資金流入，為同期第三多資金流入的認股證相關資產。

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