【瑞通推介】小米股價波動　輪證資金流向活躍

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普稱，90日內將推出針對中產階級的減稅措施。不過，湖北武漢肺炎持續擴散，投資者入市態度審慎，道指隔晚收報29,186點，下跌9點。

恒指急跌過後周三(22日)反彈355點或1.2%，收報28,341點。惟收市後香港出現「高度懷疑」武漢肺炎個案，港股周四(23日)受壓，恒指半日收挫逾460點，跌穿28,000點大關。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾9,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入超過1.7億元，反映投資者認為港股反彈過後會繼續整固。周三其牛證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,800至28,899點。

小米集團調整一日後，周三重拾強勁走勢，最多飆升9.7%至14元，再創逾1年高，收市漲近9%至13.9元。多條平均線正向上移，14日RSI續處超買區水平。有中資券商周三唱好小米，指其低價5G手機可搶佔市場及受益於5G今年大規模商用。不過該股周四早段回吐逾3%，徘徊13.4元水平。周三分別有超過1,800萬和601萬元淨流入其好倉和淡倉。

據報蘋果公司(Apple Inc.)供應商計劃下月起開始組裝一款新的廉價版iPhone，並預計最快3月發布。舜宇光學科技周三收漲5%於144.6元，收復10天和20天線，成交亦有所增加。股份周四早段隨大市回落逾2%，跌穿141元。周三有50萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾240萬元淨流入。

受武漢肺炎疫情影響，本地地產股續跑輸。新鴻基地產周三逆市微跌收市，報118.5元，連續3個交易日向下。周四早段繼續整固，跌逾1%，或要下試116元和50天線水平支持。周三有100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾140萬元淨流出。

早前獲大行唱好的中國移動，周三以近全日高位69.4元收市，漲3.6%，周四早段跌約1%，回至69元樓下整固，留意整固過後，後市可否挑戰周一(20日)所創的約半年高位70元。周三分別有504萬和167萬元淨流入其好倉和淡倉。

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