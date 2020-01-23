美團點評：設肺炎疫情專項小組　調整配送服務

自即日起通過美團、大眾點評預訂住宿、旅遊、出行、娛樂及家政服務類的訂單，若目的地或出發地為武漢的用戶，或被確診或疑似為新型冠狀病毒肺炎的用戶，以及作為密切接觸者的同行人，均可免費取消服務。

另外，前線相關防控人員如醫務工作者、公安邊防人員等，因疫情原因取消出行計劃產生的機票、火車票及酒店、民宿、景區門票、度假訂單等費用，美團均提供免費取消服務。

外賣方面，為保障用戶和騎手的安全，美團針對武漢部分醫院的配送服務進行升級調整，目前正在積極與相關醫院取得聯絡，為醫院提供取餐櫃等其他非人員接觸類送餐服務。

同時在武漢及其他疫情波及地區，為騎手全面配備口罩，並設置專人對佩戴情況抽檢。升級站點消毒和測溫措施，騎手餐箱早晚各消毒一次、每日測量騎手體溫，如有異常症狀立即停止工作、安排就醫並及時報備。美團打車與租賃公司、加盟商和接入平台的網約車企業也啟動緊急聯動機制，建立每日司機疫情反饋制度。

至於被視為病源的野味，美團指，公司一直禁止野味餐品銷售，並積極響應中國政府關於野味防控，依法全面審查平台上的野味產品和野味餐廳，並將相關商戶和商品下架。

另外，公司已向美團閃購所有銷售口罩的商家發出要求，不允許漲價銷售，同時正在全力協調口罩生產廠家，全力保障口罩供應。

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