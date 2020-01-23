加速回調！人民幣跌穿6.93關　兌每百港元企88.8

內地肺炎疫情擴散恐利淡經濟表現，市場避險情緒有所升溫，人民幣匯價今日(23日)持續回軟，在岸人民幣(CNY)最新報6.93兌每美元，按日跌266點子，離岸人民幣(CNH)則報6.9301，每百港元兌88.8元人民幣。

彭博行業研究亞洲外匯利率策略師趙志軒認為，中美貿易協議利好消息已被消化，近日受春節前的頭寸平倉和疫情影響，拖累人民幣加速回調，預計人民幣短期內或於6.90元附近整固。

德國商業銀行匯率和新興市場分析師Charlie Lay和周浩亦指，隨着內地春運開始，專家預計肺炎疫情將進一步擴散，如疫情出現失控跡象，市場對內地經濟放緩擔憂將重新出現，料短期內人民幣市場都會保持謹慎。

瑞穗銀行亞太首席策略師張建泰則表示，儘管肺炎疫情可能為人民幣帶來新的貶值壓力，惟人民幣跌穿7算的風險有限。

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