【高盛推介】阿里小米回吐　輪證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(22日)曾創1年新高見14港元，收市升約8.9%。周四(23日)早段則回落。小米國際部總裁周受資日前受訪，表示公司將以西歐國家訂為今年市場發展重心。並將在今年於中國發布超過10款5G手機。

觀察個股牛熊證資金流向，可見周三資金轉向部署牛證，錄得約1,920萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產。

阿里巴巴周三反彈升約1.2%，惟周四再度回落。有報道引述消息，指阿里巴巴旗下《螞蟻金服》將以非公開方式發售股票。螞蟻金服2018年一次融資中取得的估值為1,500億美元，現今估值提高33%至2,000億美元。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，周二(21日)及周三共錄得約570萬元資金流入。

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