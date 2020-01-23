【高盛推介】阿里小米回吐 輪證精選
2020年01月23日 13:11
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(22日)曾創1年新高見14港元，收市升約8.9%。周四(23日)早段則回落。小米國際部總裁周受資日前受訪，表示公司將以西歐國家訂為今年市場發展重心。並將在今年於中國發布超過10款5G手機。
觀察個股牛熊證資金流向，可見周三資金轉向部署牛證，錄得約1,920萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產。
觀察市場上的牛證，可見目前大部分的產品價格高於0.25元。因此投資者如計劃部署牛證，可留意少數面值低於0.25元，敏感度較高的小米牛證(50395)，收回價11.78元，行使價11.38元，換股比率10，槓桿比率6.2倍，少數面值低於0.25元、敏感度較高牛證。
投資者如計劃部署認購證，可留意年期約8個月的貼價小米購證(19968)，行使價12.9元，2020年9月23日到期，實際槓桿4.3倍。
阿里巴巴周三反彈升約1.2%，惟周四再度回落。有報道引述消息，指阿里巴巴旗下《螞蟻金服》將以非公開方式發售股票。螞蟻金服2018年一次融資中取得的估值為1,500億美元，現今估值提高33%至2,000億美元。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，周二(21日)及周三共錄得約570萬元資金流入。
觀察市場上的認購證，可見240元附近行使價的產品已累積高街貨。因此投資者如計劃部署認購證，可考慮以貼價、低街貨，及敏感度高的產品作部署，例如價外幅度約5%，年期約4個月的阿里購證(19825)，行使價226.19元，2020年5月27日到期，實際槓桿8.4倍。
此外，近日市場交投最活躍的條款是行使價在250元附近、6月份到期的認購證。投資者可留意當中槓桿最突出的阿里購證(20632)，行使價250.2元，2020年6月24日到期，實際槓桿9.2倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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