新股專輯：內企海普瑞藥業遞交上市申請

該公司主要銷售醫藥產品及提供合同研發與製造外判(CMDO)服務，目前有39個正進行中的項目，未結訂單額達6,210萬美元，其中24個項目正處於臨床試驗階段，有3個正待商業化生產。

據初步招股文件顯示，該公司截至2019年9月底止首三季利潤7.63億元人民幣(下同)，按年升59.39%；收入按年跌5.27%至31.32億元，銷售產品佔比達83.1%。

值得留意的是，該公司的資產負債比率有上升趨勢。2018年為76%，按年增加15個百分點，至2019年9月底止9個月，升至87%。

預期集資所得將用於改善資本結構及償還現有債務；在歐盟及其他全球市場拓展銷售、營銷網絡及基礎設施；提升開發及生產能力；用於創新藥的投資等。

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