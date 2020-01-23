新股專輯：內企海普瑞藥業遞交上市申請
2020年01月23日 13:43
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中國製藥企業深圳市海普瑞藥業(002399.SZ)向聯交所遞交在港上市申請，高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。
該公司主要銷售醫藥產品及提供合同研發與製造外判(CMDO)服務，目前有39個正進行中的項目，未結訂單額達6,210萬美元，其中24個項目正處於臨床試驗階段，有3個正待商業化生產。
據初步招股文件顯示，該公司截至2019年9月底止首三季利潤7.63億元人民幣(下同)，按年升59.39%；收入按年跌5.27%至31.32億元，銷售產品佔比達83.1%。
值得留意的是，該公司的資產負債比率有上升趨勢。2018年為76%，按年增加15個百分點，至2019年9月底止9個月，升至87%。
預期集資所得將用於改善資本結構及償還現有債務；在歐盟及其他全球市場拓展銷售、營銷網絡及基礎設施；提升開發及生產能力；用於創新藥的投資等。
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