【大行報告】花旗唱好　維達逆市漲逾5%

報告又指，該公司因應目前木漿價格處較低水平，而將木漿庫存提升至6個月，加上未見有重大的推廣活動，該行預期今年上半年毛利率將可保持。該行又引述其管理層預期今年木漿成本將維持低水平，相信毛利率在今年有潛力再度擴張。

該行提升維達於2020至2021年每股盈利預測11%至15%，以反映更高的毛利和經營溢利預測，預料今、明兩年核心盈利各升28%及5%，評級「買入」，目標價由20元上調至20.2元。

維達最新逆市漲逾5%，報17.54元。

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