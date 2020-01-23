白居二撐市！青衣本月3宗破頂　青衣邨呎售7551元

白居二搶購青衣公屋及居屋，該區本月連錄3宗破頂個案。美聯葉偉林表示，剛錄公屋青衣邨宜居樓高層12室成交，實用面積490方呎，最初於未補價第二市場以395萬元放售，減價25萬元後，獲白表人士以370萬元購入，呎價7,551元，創屋苑第二市場呎價新指標。

據了解，原業主於2001年以21.53萬元購入單位，期內帳面賺約348.47萬元。屋苑本月已錄3宗買賣，成交呎價均逾7,000元。

此外，同區公屋長發邨亮發樓另一個中層單位，實用面積349方呎，早前未補價售280萬元，呎價8,023元亦屬該盤新高。而居屋青宏苑三房單位，本月售799萬元，更創下房委會新界居屋最高成交金額紀錄。

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