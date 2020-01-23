經濟堪憂！中環商廈上月空置率達3.6%　近5年新高

仲量聯行指出，經濟存在不穩定因素，令整體甲級寫字樓市場去年12月錄得91,000方呎的負吸納量，為連續第5個月見「負」。其中，中環寫字樓市場上月錄得16,100方呎的負吸納量，新租賃成交宗數按月減少31%。

然而，部分企業仍趁機擴充，例如數碼廣告公司The Trade Desk將由灣仔遷往銅鑼灣，承租希慎廣場兩層樓面，涉及面積約28,900方呎，作擴充之用。

寫字樓市場已趨向由租客主導。由於傳統商業區空置率持續上升，整體甲級寫字樓租金上月按月下跌0.4%。中環寫字樓租金上月下跌0.3%，空置率則升至3.6%，為2015年2月以來的新高。

寫字樓投資市場方面，仲量聯行大中華及香港研究部主管黃志輝表示，由於大部分業主均無意降價，以遷就投資者較低的估價，令寫字樓投資市場持續淡靜。初步數據顯示，去年寫字樓買賣成交總額按年下跌56%至336億港元。

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