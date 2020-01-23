客戶失望！對沖基金去年走資7644億　3年最多

對沖基金未能捕捉強勁的升市步伐，令不少投資者失望，令業界去年錄得近980億美元(約7,644億港元)淨資金外流，是近3年來最多。去年的贖回規模相當於業界資產總額約3%，亦較2018年的372億美元資金流出額高近兩倍。

據eVestment資料，單於去年12月，投資者就從對沖基金抽資逾160億美元。多年來的高收費和乏善足陳的回報表現促使投資者撤資，業界因而受壓，不少已關閉或向客戶退還資金。

外電數據顯示，對沖基金去年平均回報僅得9.2%，遠遠落後標指連股息再投資計的31%回報表現。

即使是作為去年表現最佳投資策略的股票基金，去年亦錄得275億美元資金外流。去年兩類錄得資金流入的基金分別是事件驅動型基金和按揭抵押證券基金，分別錄得165億美元和109億美元資金流入。

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