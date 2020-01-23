【市後重點睇】人民幣企6.92水平 金價回落
2020年01月23日 16:11
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美匯指數報97.52，離岸人民幣(CNH)低見6.9341，最新回升至6.9285，港匯企7.7725，美元兌日圓報109.58。歐元兌美元報1.1089，英鎊企1.3140。金價回落至1,554美元。油價續跌逾1%，布油報62.41美元，紐油處55.85美元。道指期貨微跌12點。
●市後關注點(香港時間)
-17:00 挪威央行公布議息結果
-20:45 歐洲央行公布議息結果
-23:00 美國12月領先經濟指數
●恒生指數全日瀉431點或1.52%，報27,909點，險守250天牛熊線(27,704點)。主板成交連續10日過千億港元。https://bit.ly/30Jde9q
-大股東Naspers變相減持，騰訊收市跌1.38%。
-中國鼎益豐復牌急瀉逾90%，市值蒸發逾250億元。
●【A股收爐】疫情失控？外資狂沽A股，淨賣出逾百億人幣。https://bit.ly/38pg1aq
●亞洲股市：日股挫逾200點，韓澳股亦報跌。
●【大行報告】花旗：若疫情受控，恒指料4月尾觸底。
●中證監：研究提高外資對中國上市公司持股上限。
●新股專輯：大喜屋通過上市聆訊，擬農曆新年後招股。
●人人有份！滙豐向香港員工派500蚊電子利是。
●日本去年12月出口降6.3%，連跌13個月。
●兩大因素拖累！油價跌逾1%，見七周低位。
●李小加：香港度過非常困難一年，惟港交所競爭力仍強。
●加速回調！人民幣跌穿6.93關，兌每百港元企88.8。
●白居二撐市！青衣本月3宗破頂，青衣邨呎售7551元。
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