地上最強！外匯基金去年賺2472億元　按年升21倍

金管局公布，外匯基金去年賺2,472億元，較2018年的109億元升21倍，投資收益為歷來次高。

期內，股票組合收入1,224億元，當中港股和外地股票分別賺221億和1,003億元；債券組合收入1,144億元。

金管局總裁余偉文表示，去年環球央行實施寬鬆貨幣政策，使市場利率下行，對股債表現均有支持，外匯基金的股債投資去年獲得不俗收益。展望今年，隨着中美最近簽署第一階段的貿易協議，市場不穩定因素有所缓和，環球經濟似乎有回穩迹象。不過投資環境依然充滿挑戰，年內有眾多不確定性，包括中美貿易戰、英國脫歐、中東政治局勢及央行政策走向等等，均有機會影響市場情緒，坦言不容易進行投資。

他指出，金管局將抱持謹慎態度，以多元化投資組合，追求外匯基金的長線投資回報，並強調過往多年，外匯基金的長期投資回報平穩。被問及去年人民幣投資表現，他僅指人民幣為外匯基金的資產配置一部分，屬於中長線投資，不披露個別資產表現。

展望今年環球的宏觀經濟環境，他認為，若經濟持續轉疲，以貨幣政策刺激經濟的效用及空間轉趨有限，各國或要以財政政策或改革經濟結構，應對有關困境。

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