【fb直播】股民宜全身而退自保？
2020年01月23日 16:31
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武漢肺炎肆虐，武漢市「封城」，香港亦確診兩宗感染病例，市場憂慮疫情進一步擴散，港股周四(23日)曾大跌逾600點，見近一個月低位。萬一疫情不受控，恒指恐怕要跌幾深？投資者要做好甚麼「防逆」措施？
A股情況更慘淡，在豬年最後一個交易日，滬綜指午後更失守3,000點關，收市跌2.75%，創春節前交易日有史以來最大跌幅，外資北向淨賣逾百億元人民幣，最後逃生門已關上？
大跌市中，合稱「ATM」的3隻強勢新經濟股，都全軍覆沒，其中美團點評(03690)曾插穿100元大關，外界擔心其到酒店及旅遊預訂業務，會受疫情拖累，但亦有指民眾留家不外出，可望帶動其餐飲外賣業務，此消彼長下，對美團實際影響不大？另外，騰訊控股(00700) 大股東、南非企業Naspers宣布，出售持有騰訊股份的子公司Prosus股權，即變相減持騰訊，對「企鵝仔」影響有幾大？阿里巴巴(09988)同樣隨大市向下，是買入好時機？
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