【fb直播】股民宜全身而退自保？

武漢肺炎肆虐，武漢市「封城」，香港亦確診兩宗感染病例，市場憂慮疫情進一步擴散，港股周四(23日)曾大跌逾600點，見近一個月低位。萬一疫情不受控，恒指恐怕要跌幾深？投資者要做好甚麼「防逆」措施？

A股情況更慘淡，在豬年最後一個交易日，滬綜指午後更失守3,000點關，收市跌2.75%，創春節前交易日有史以來最大跌幅，外資北向淨賣逾百億元人民幣，最後逃生門已關上？

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