報告指風險投資對香港仍感興趣　生命科技受捧

會計師行畢馬威《風投脈搏》2019年第四季報告顯示，生命科學及科技、媒體與電信行業(TMT)等風險投資在對香港仍具吸引力。

該行表示，數據中心建設及工程公司朝亞(Chayora)在2019年第四季在香港籌得1.8億美元資金，可見風險投資者對香港市場仍有興趣。不過，亞洲風險投資市場在期內仍然疲弱，雖然去年末季有兩宗10億美元投資，但投資宗數由第三季的1,232宗跌至第四季的1,021宗；而風投總額按季則略增至187億美元。2019年全年，區內風投總額較2018年的1,260億美元有所減少。

畢馬威中國客戶諮詢和創新事務主管合夥人查瑋亮(Egidio Zarrella)表示，市場上仍然存在大量不確定因素。未來數月，最能代表風險投資市場的詞語很可能是「謹慎」。企業及風險投資者已對部分不確定因素感到麻木，這很可能會影響他們的短期投資決策。

受網上住房平台貝殼找房(Beike)於2019年第四季籌得10億美元資金所帶動，加上智能汽車設計及製造商小鵬汽車及金融科技公司匯桔國際分別籌得4億美元及2.24億美元，中國整體風險投資市場按季表現相對平穩。

畢馬威中國信息與科技行業主管合夥人吳劍林表示，中國企業和風險投資者開始物色全球增長機會。東南亞及歐洲是中國投資者於2019年着眼的兩個主要地區，預計這個趨勢將持續至2020年第一季。投資意欲亦由透過「燒錢」擴大市場份額轉變為投資中國深層次的科技創新領域。

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