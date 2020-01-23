憂慮疫情！人民幣弱勢　兌每百港元俟近89.2水平

武漢肺炎疫情擴大，拖累人民幣偏軟，反映國際市場的離岸人民幣兌每美元現報6.9298，創1月8日以來最低，跌幅約0.3%，曾低見6.9341；每百港元兌人民幣見89.19水平。

反映內地市場的在岸人民幣兌每美元早盤於下午4時30分收市，報6.9300，較上一交易日下跌288點子，成交量為144.4億美元。

因春節假期，在岸人民幣市場將於1月24至30日休市，香港金融市場將於1月27至28日休市。距離春節長假僅一天之際，在岸市場的波動和成交在周三(22日)均出現收縮迹象，周四(23日)成交則顯著下降。交易員稱，臨近春節時，客盤結售匯需求開始轉為清淡，而銀行自營暫無明顯方向押注。

德國商業銀行匯率和新興市場分析師Charlie Lay和周浩在周三點評中說，隨着中國春運的開始，專家們預計肺炎疫情還將進一步擴散，短期內人民幣市場都會保持謹慎，走勢大體取決於疫情進展，「如果有疫情失控的迹象，對於中國經濟放緩的擔憂也會重新出現，投資者會對此保持關注。」

瑞穗銀行亞太首席策略師張建泰在採訪中說，肺炎疫情可能為人民幣帶來新的貶值壓力，但即使如此，離岸人民幣預計也不會顯著脫離當前價位大幅下跌，兌每美元跌破7元的風險更屬有限。

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