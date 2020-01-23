禍不單行！阿里股東Altaba悉售持股　套現逾85億元

據Altaba向美國證交會(SEC)申報，該公司最早是於本月13日以每股平均作價229美元，沽出100萬股阿里ADS，涉及2.29億美元(約17.86億港元)。當時已預期會於未來數日將所持阿里的ADS「清倉」。市場關注連番減持是否該股見頂先兆。

阿里香港股價周四收市挫2.29%，報213.4元。

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