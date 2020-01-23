肺炎肆虐！油價偏軟 摩通憂最悲再跌5美元

外國傳媒報道，隨着武漢肺炎疫情肆虐，國際油價跌至7周新低，跌幅超過1%，因市場擔心疫情可能降低燃料需求，預計油價最多料下跌5美元。

紐約期油現報每桶55.98美元，下跌1.34%，曾低見每桶55.57美元，創去年12月3日以來新低；布蘭特期油跌1.01%，報每桶62.57美元，曾低見每桶61.31美元，創去年12月4日以來新低。

事實上，中國周五(1月24日)就是大年初一，通常是一年當中出行及購物的高峰期。疫情潛在擴散勢頭將抑制人們出行意欲，繼而降低燃料需求，交通運輸行業陷入低迷。

摩根大通表示，如果這場危機發展成2003年沙士(SARS)那樣的疫情，根據過去油價走勢，預期對油價的衝擊最高可到每桶5美元。該行暫維持布蘭特期油第一季平均每桶67美元、2020年全年平均每桶64.5美元的預測不變。

ING Research表示，疫情引發的能源需求下行風險似乎已成為市場日益關注的問題，可以肯定的是，任何出行受限都可能打壓燃料消費。

除了疫情外，全球原油供應充足也限制了油價的上升空間。美國石油協會(API)最新發布的數據顯示，截至1月17日當周，美國原油庫存意外增加157萬桶，有別於分析師先前預期的減少134.9萬桶。巴西國家石油監管機構周三(22日)表示，2019年巴西總共生產石油逾10億桶。巴西是南美第一大產油國。

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