【當年今日】貿戰兩年　內地股市人均失2300元

兩年前的今天(2018年1月23日)，美國總統特朗普向中國進口太陽能設備和洗衣機加徵關稅，可謂揭開中美貿易戰的序幕。這兩年間，連串的加徵關稅行動令兩國經濟增長放慢，滬綜指市值蒸發4,160億美元(約3.24萬億港元)，相當於有14億人口的中國每人損失近300美元(約2,340港元)。

不過，對比目前中國股市約7.7萬億美元(約60萬億港元)總市值，上述損失微不足道，僅相當於約5%。

至於整體新興市場方面，MSCI新興市場指數過去兩年跌8.5%，市值蒸發1.79萬億美元。不過，若計入去年新納入MSCI新興市場指數的沙特阿拉伯和阿根廷，該指數市值實際上自2018年1月以來增加6,230億美元。若扣除中國或新加入的成員，其他23個新興經濟體也為貿易戰付出代價，蒸發1.37萬億美元估值。

債市方面，過去兩年的貿易緊張令新興市場的美元計價債券受壓，與債價走勢背馳的平均孳息率上升，但升幅輕微，僅升11點子至4.72厘。

本地貨幣計價債券表現較佳，期間平均孳息跌87點子，至4.07厘。令人意外的是，中國是表現最佳的新興市場債市之一，人民幣計價債券期間平均孳息跌約1/3，部分受惠於當地債市開放予外國投資者。

貨幣方面，MSCI新興市場貨幣指數自2018年1月以來跌2.6%，期間曾出現土耳其里拉暴瀉以及阿根廷經濟危機，人民幣亦於2018年中急瀉，一度引發貨幣戰疑慮。人民幣之後回穩，總結過去兩年跌7.2%，而人民幣下跌有利當地出口競爭力。

－－－－－－