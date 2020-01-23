【大行報告】高盛本月3度調高中芯目標價 睇18.4元
2020年01月23日 18:01
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券商高盛調高中芯國際(00981)目標價至18.4元，評級維持買入，為該行本月內第3次調高中芯目標價，主要是看好CMOS影像感應器(CIS)的需求。中芯股價周四(23日)曾隨大市急瀉7.45%，失守16元及15元大關，低見14.9元，惟收市跌幅收窄至3.73%，報15.5元。
該行相信，主鏡頭性能升級至4,800萬及6,400萬像素的智能手機愈來愈多，搭載三鏡頭及四鏡頭智能手機則會推高2,000萬像素CIS的需求，繼而惠及中芯40納米、55納米、0.11至0.18微米製程的產能利用率。
高盛預計，中芯下半年會替上海韋爾半導體(603501.SH)量產4,800萬像素的CIS，而明年上半年又會為其量產6,400萬像素的CIS。鑑於CIS的面積會隨像素提高而擴大，中芯的晶圓銷量將會因而上升；而且製程更加先進，也會提振中芯整體的產品平均售價。
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