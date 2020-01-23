【大行報告】高盛本月3度調高中芯目標價　睇18.4元

該行相信，主鏡頭性能升級至4,800萬及6,400萬像素的智能手機愈來愈多，搭載三鏡頭及四鏡頭智能手機則會推高2,000萬像素CIS的需求，繼而惠及中芯40納米、55納米、0.11至0.18微米製程的產能利用率。

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