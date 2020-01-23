留住人才！中移擬採納股票期權激勵計劃
2020年01月23日 18:06
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中國移動(00941)宣布，打算採納股票期權激勵計劃，為期10年，以吸引、激勵及保留核心骨幹員工，支撐公司轉型及長遠發展。中移將適時召開股東大會審議計劃，新發行的股份總數不得超過大會批准當日股本總額的10%。
除了股東大會通過，中移還要得到國資委批准後始能實施股票期權激勵計劃，兩者兼得當日起10年內進行，期間分3階段進行，原則上達成授予業績條件的情況下，每2年授予1次。
至於授予對象則包括高級管理人員、以及「對公司經營業績和持續發展有直接影響的管理、技術和業務骨幹」；獨立非執行董事外的董事不會參與。而任何獲授有關期權的人，從中可買的股份總數不得超過公司股本總額的1%，而且授予當日起計2年內不得行使。
期權行使價則不會低過「授予日收市價」或「授予日前5個交易日平均收市價」兩者較高者。另外，董事會獲悉內幕消息後，中移不得授出股票期權，直至有關消息公布為止，尤其是季度、中期及全年業績董事會發布日前1個月內。
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