李達志：美債收益對外匯基金影響大　擬減持股票

外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，美國債券資產收益對外匯基金投資表現影響甚大，外匯基金當中大部分為美元資產，當中不少投放於美國政府債券，去年債券收益率下跌，變相債券價格上升，令去年外匯基金的債券投資收益表現不俗。

不過，港元於去年第4季偏強，季內升值約0.6%，他指，由於所有外幣資產「埋數」時需轉化為港元，因而令全年外匯估值虧損達130億港元，強調並非因為炒燶外匯而導致虧損。整體而言，他認為2019年資產市場表現相當不錯。

外匯基金投資辦公室首席營運官朱兆荃表示，最近投資市場已經上升不少，認為投資風險愈來愈高，該局會有防禦性政策應對，包括增加現金流，避免因為市場波幅太大而影響投資回報，而當增持現金，減持股票等資產實為必然。

李達志補充，不可能將數萬億元資金全部轉為現金，持有現金比例會隨市場變化作出調整，即使有減持股票舉動，亦不代表將持有股票全數沽出。

值得留意的是，金管局於2009年開始透過長期增長組合投資另類資產，截至去年9月底止，長期增長組合市值為3,194億港元，年化內部回報率為12.4%。李達志指，有關組合過去多年為外匯基金帶來一定進帳，形容去年外匯基金整體投資回報表現不錯。

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