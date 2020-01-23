【肺炎到港】保單持有人注意！保誠特設額外保障

今日(23日)起至4月30日期間，所有保誠壽險保單的受保人、保誠財險的個人及團體醫療住院保單的受保人或受保員工及家屬，包括現有客戶及新客戶，若確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日600港元、長達45日，無需等候期。

保誠並指，所有於保障期間，因確診新型冠狀病毒而需住院，並就醫療計劃作出索償之客戶，將獲豁免等候期之要求。另設有多項特別針對「新型冠狀病毒」的措施和服務，包括簡化理賠手續、取消住院申請時效要求、專人特快處理理賠事宜，以縮短至一個工作天等等。

值得留意，保誠亦會靈活處理內地理賠醫院限制，除現有指定醫院外，其它獲政府公布之定點醫院亦接受理賠申請。

－－－－－－