德勤臨近歲晚又「劈炮」！再辭任上市公司核數師
2020年01月23日 18:34
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德勤．關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」浪潮仍未結束，臨近歲晚依然持續，最新再有上市公司宣布其辭任核數師一職！
金榜集團(00172)公布，德勤已辭任核數師，由周四(1月23日)起生效，原因是由於審核委員會，與德勤無法就擴大有關全資附屬公司上海金寓宏商貿錄得的若干貿易交易之商業實質及商業理據之獨立調查範圍達成共識。
除了上述尚未處理事項及其他額外工作，公司與德勤亦無法就完成截至2019年3月31日止全年度綜合財務報表審核時間表，以及編製2019年度業績的額外審核費用達成共識。
在審核委員會推薦建議下，中匯安達會計師事務所已獲委任為新核數師，由1月23日起生效，以填補德勤辭任後所產生的臨時空缺，並任職至公司下屆股東周年大會結束為止。
若計及上述公司，單自去年12月中至今，德勤辭任核數師的上市公司數目已達28間，當中包括於上月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，因素包括壹傳媒截至2020年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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