德勤臨近歲晚又「劈炮」！再辭任上市公司核數師

德勤．關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」浪潮仍未結束，臨近歲晚依然持續，最新再有上市公司宣布其辭任核數師一職！

除了上述尚未處理事項及其他額外工作，公司與德勤亦無法就完成截至2019年3月31日止全年度綜合財務報表審核時間表，以及編製2019年度業績的額外審核費用達成共識。

在審核委員會推薦建議下，中匯安達會計師事務所已獲委任為新核數師，由1月23日起生效，以填補德勤辭任後所產生的臨時空缺，並任職至公司下屆股東周年大會結束為止。

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