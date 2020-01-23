日清食品組合營　拓中國市場的分銷渠道

合營公司與中國外商獨資企業將於中國從事進口及銷售日本品牌食品及飲料產品，並計劃於2020年第二季度在上海開展業務。

日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆表示，成立合營公司目的為了使產品更多元化及擴大集團於中國的分銷渠道，長遠為集團開拓新收入來源，同時加強集團在中國的影響力和相關性。展望未來，將繼續尋找機會建立戰略合作夥伴關係或聯盟，從而推動集團增長。

該合營公司擬成為一家控股公司，並將成立一家中國外商獨資企業。合營公司及中國外商獨資企業主要在中國一線城市(包括上海)從事進口及銷售廣泛的日本品牌食品及飲料產品，計劃於今年第二季度開展業務。

劉峰為DONGFENG GROUP創辦人，現任大昌東峰──上海日本品牌食品及飲料進口商及批發商總經理及董事。預期劉峰將於成立合營公司後出售其於大昌東峰的權益，並辭任大昌東峰總經理及董事。

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