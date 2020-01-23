環球肺炎概念股瘋炒　美生化公司飆升70%

武漢肺炎蔓延嚇冧環球金融市場，但一些概念股，包括醫療手套生產商，研發疫苗的生化公司卻受到追捧。

以馬來西亞為基地的Top Glove，是全球最大手術手套生產商，每年產量逾700億對，股價周二及周三累漲近14%，市值進帳3.7億美元，股價周四只輕微回吐。花旗分析員稱，若疫症在全球全面爆發，這些廉價保護產品的需求將會激增。

另外兩家馬來西亞手術手套生產商Kossan Rubber Industries及Supermax股價周三分別漲6%及8%。至於上海掛牌的醫療防護用品供應商振德醫療，周四股價升10%，連升四日，累漲約37%。

此外，生化公司Moderna表示正就疫苗與美國國家衞生研究院合作，料3個月內進行臨床測試，消息刺激股價周三最多急升11%，同樣透露研發疫苗的Novavax周二股價更狂漲71%，逾10年最勁。

不過，有分析提到，即使疫苗由研發到開始臨床測試較17年前沙士為快，但仍需一段時間，意味實質收益不會很快顯現。以默克公司（Merck）為例，2014年獲NewLink Genetics授權後，伊波拉疫苗去年底才獲美國當局批准。

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