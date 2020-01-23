亞馬遜音樂平台去年增長50%　用戶直逼Apple Music

唔講唔知，網購一哥亞馬遜(Amazon)原來都有推出音樂串流平台，Amazon Music Unlimited去年用戶增長達50%，大有取代Apple Music之勢。

外電報道，亞馬遜音樂設法鞏固了其在音樂串流服務體系中的第三位，目前已在全球範圍內吸引了超過5,500萬名客戶，並計劃在2020年取代Apple Music。

若亞馬遜音樂用戶在此模式繼續增長，很有可能在今年底之前成為全球第二大音樂串流平台。去年Apple Music宣布其訂閱人數已超過6,000萬，Spotify則擁有不低於1.15億訂閱者。

亞馬遜表示，其音樂串流服務在美國、英國、德國和日本的按年增長近50%，並且最近登陸了法國、意大利、西班牙和墨西哥。Amazon Music Unlimited目前尚未在香港推出。

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