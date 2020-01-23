避得就避！肺炎肆虐累需求銳減　油金短期難飆

武漢肺炎疫情繼續肆虐，市民減少外出料對能源需求造成打擊，同時抑壓了節慶日的黃金購買力。專家估計，除非疫情受控，否則短期油、金價格短期難言樂觀。

【油價：走勢偏軟 摩通憂最悲再跌5美元】

隨着武漢肺炎疫情肆虐，紐約期油現報每桶55.79美元，下跌1.67%，曾低見每桶55.57美元，創去年12月3日以來7周新低新低；布蘭特期油跌1.41%，報每桶62.32美元。

事實上，中國周五(1月24日)就是大年初一，通常是一年當中出行及購物的高峰期。疫情潛在擴散勢頭將抑制人們出行意欲，繼而降低燃料需求，交通運輸行業陷入低迷。

摩根大通表示，如果這場危機發展成2003年沙士(SARS)那樣的疫情，根據過去油價走勢，預期對油價的衝擊最高可到每桶5美元。該行暫維持布蘭特期油第一季平均每桶67美元、2020年全年平均每桶64.5美元的預測不變。

ING Research表示，疫情引發的能源需求下行風險似乎已成為市場日益關注的問題，可以肯定的是，任何出行受限都可能打壓燃料消費。

【金價：上升乏力 料徘徊1550美元水平】

中國農曆新年假期將至，然而受累於武漢肺炎疫情，憂慮黃金實物購買需求可能受道抑制，現貨金現跌0.25%，至每安士1,554.70美元。

事實上，推動金價上升最大動力的風險事件已不復在。英國脫歐不確定性驟降，也令金價喪失部分買盤支持。該國上議院議員周三(22日)正式放棄對脫歐法案的反對意見，接受了下議院通過的法案，意味着英國將在1月31日或之前離開歐盟。

道明證券大宗商品策略負責人Melek表示，金價近期表現相當不錯，回吐是正常，短期可能會在每安士1,550美元附近窄幅上落。

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