樓價UPDATES：映灣園月內成交倍增 呎價有得升

東涌映灣園本月暫錄20宗成交，較上月多1倍，平均實用呎價升4%至11,064港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山麗豪閣A座高層2室兩房戶，實用面積388方呎，望城市景，以984萬元易手，實用呎價25,361元。原業主於2008年底以405萬元入市，至今升值1.4倍。

●西半山應彪大廈高層C室，實用面積404方呎，以兩房設計，獲買家以858萬元購入，實用呎價21,238元。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒2座中層A室，向西望內園景，以兩房間隔，實用面積441方呎。業主以約1.85萬元放租兩個半月後吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以1.7萬元租出，實用呎租38.5元。新租客為夫婦，心儀單位環境清靜，而且附設家具，睇樓一次即決定承租。

●旺角逸新低層F室，開放式間隔，向西南望樓景，實用面積226方呎，剛以每月1萬元租出，實用呎租44.2元。新租客為單身人士，見上址價錢相宜，因此承租。若以業主2017年購入價約376.6萬元計，回報率約3.2厘。

●大角咀港灣豪庭本月交投明顯加快，至今暫錄11宗成交，較上月同期3宗急增逾兩倍，平均實用呎價徘徊於18,663元水平。近日9座低層H室，實用面積347方呎，採兩房間隔，向東北方及享開揚市景，議價後以650萬元易手，實用呎價18,732元。

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新界區

●映灣園2座中層D室，實用面積611方呎，屬細三房間隔，向東南，享開掦山景，以675萬元易手，實用呎價11,047元，買家為外區分支家庭。

●清水灣大埔仔村單號屋，建築面積2,100方呎，以四房兩廳間隔，連天台面積700方呎，望山景。單位原叫價1,998萬元，微減10萬元，以1,988萬元易手，建築呎價9,467元。原業主持貨4年多，期內升值11%。

●馬鞍山新港城P座中層08室兩房戶，實用面積370方呎，向西南望開揚景，放盤兩個月，減價25萬元，以615萬元易手，實用呎價16,622元。據了解，上址2011年11月購入價為276萬元，帳面現獲利339萬元。

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