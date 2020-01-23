對沖特朗普惡策？華爾街大佬話靠「呢樣」工具

外國傳媒報道，與索羅斯等大鱷齊名的美國對沖基金綠光資本創辦人艾因霍恩(David Einhorn)表示，黃金依然是他們投資組合中，對沖「這些政策」惡劣後果的工具。

他口中的「這些政策」，是指以美國總統特朗普為首美國政府推行的貨幣政策！他說：「美國國會兩黨的共識是：赤字並不重要，這暗示我們可以靠印錢來解決麻煩。說到底，無論形勢好壞，我們都可以靠激進的財政政策和貨幣政策。」

早有分析指出，公共和企業債務可能會對全球經濟造成風險，加大脆弱金融市場中的不確定性，而市場不確定性上升會推高金價。

事實上，艾因霍恩是一位黃金大好友。去年5月高調表示持有黃金，而且永遠不會放棄持有黃金，但也希望永遠不必動用它們。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)也在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上談及黃金。他在接受採訪時說，現金是「垃圾」，全球投資組合中必須有黃金，料黃金會被推升至每安士2,000美元。

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