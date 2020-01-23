夜市UPDATES：道指曾跌破二萬九　港夜期低水逾300點

全球股市對武漢肺炎憂慮加劇，美股道指一度急插219點，跌破29,000點關，低見28,966點，目前則報29,012點；標指報3,304點，跌16點或0.51%；納指報9,347點，跌36點或0.39%。

在外圍信心不足下，港股期指夜市續尋底，低見27,591點，低水達318點，現報27,636點，跌179點，低水273點。

投資者正權衡亞洲冠狀病毒肺炎疫情的發展，Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，為防止病毒擴散而封鎖城市的消息，令全球市場壓力增。

商品市場方面，沙特阿拉伯官員稱，仍然在調查沙特阿美石油設施被襲一事，意味着中東局勢又有可能惡化，再加上武漢肺炎肆虐，消息拖累紐約期油低見每桶55美元，跌幅擴至3.07%，創去年11月20日以來最低；布蘭特期油低見每桶60.72美元，跌幅擴至1.86%，創去年12月3日以來最低。沙特最大產油公司阿美石油的生產設施於去年9月被襲。

現貨金則因市場避險情緒升溫而企穩，現報每安士1,563.69美元，升0.3%。

歐洲方面，歐央行「放鴿」，維持3大利率不變，並預計利率將維持在當前或者更低水平，直至通脹前景穩固轉向低於、但接近2%的目標水平，意味着仍有相當長的時間。不過，歐股尾市跟隨外圍向下，英股跌0.70%；法股跌0.63%；德股偏軟0.79%。

另外，美國財長姆紐欽表示，即使美國政府財政赤字有上升趨勢，但白宮已開始進行第二輪減稅計劃。他說：「總統特朗普已詢問是否開始減稅2.0方案。我們將為中產階級減稅，而且正研究其他方案刺激經濟增長。」

不過，市場擔心美國國債已升至23萬億美元以上，加上年度財政赤字超過1萬億美元，是否能承受得住更高的債務。

就此，姆紐欽說：「毫無疑問，我們需要減慢政府開支，因為我們不能持續地讓財赤增加。不過，總統認為我們需要持續有動機地為中產着想，因他們的稅項是歷史高水平。我們已試過大幅減稅，這是可以持續地做的。」

【22:37】憂慮武漢肺炎疫情擴散，美股開市早段偏軟，道指跌183點，至29,002點；納指跌48點，至9,335點；標指跌15點，至3,306點。

消費產品生產商寶潔(P&G)財年第2季純利按年增16%至37.2億美元，扣除部分項目後每股盈利1.42美元，勝預期，惟收入增長5%至182.4億美元，低於預期。儘管該公司上調全年收入增長預測至介乎4%至5%，惟股價早段仍跌0.53%，至124.89美元。

摩根士丹利將通用電氣(GE)的投資評級由「中性」上調至「增持」，因來自電力業務和退休金等方面的挑戰減退。GE股價早段升3.08%至11.72美元。

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