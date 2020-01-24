施羅德：氣候變化成投資主旋律

2020年，氣候變化成為更廣受關注的投資議題，從而為主動型基金經理帶來機遇。氣候變化已從單純「有趣」演變成對投資具有實質影響的因素。這項轉變是由不斷提升的公眾關注度、持續增加的監管壓力，以及投資者企業披露氣候相關風險和機遇的訴求與日俱增所帶動。我們目前所觸及範圍僅是瞬息萬變氣候變化投資的冰山一角。

在撰寫市場展望報告時，人們通常希望作者能夠突破固有想像去考慮創新的議題。不過，最深入的見解往往是發掘有可能從過去12個月延續至新一年的趨勢，並對其進行分析。筆者對今年的大膽預測是，氣候變化將從「茶杯裏的風暴」逐漸成為叱吒風雲的重要投資主題。氣候變化從單純「有趣」演變成對投資具有實質影響的主要有三個原因。

首先是公眾的關注度不斷提高。我們每年對零售及機構投資者開展的施羅德環球投資者研究最能夠清楚反映這一點。2019年，氣候變化超越了此前最受關注的企業策略，獲環球機構投資者選為首要的考慮因素。與此同時，環球零售投資者明確表示他們認為保護地球比起其他領域(如經濟繁榮)更為重要。

正因為這些傾向，市場上出現大量資金流入氣候變化相關的資產只是時間的問題。然而，雖然質疑氣候變化的人已大幅減少，但將氣候變化視作投資議題的人仍屬少數。

第二是監管壓力增加。現在，不僅普羅大眾開始意識到氣候變化所帶來的挑戰，監管部門亦已開始關注這個議題。雖然有關不同應對策略的討論已持續一段時間，今年將會是氣候變化正式進入投資監管領域的一年。例如，英國審慎監管局(PRA)已對保險商進行氣候變化壓力測試，而歐洲監管部門亦已表示將於短期內跟進。此外，歐盟可持續金融方案的其中一部分是確保環境、社會和管治(ESG)風險及機遇被入投資決策中。

在此等監管壓力之下，不難想像投資者將開始着手對其投資組合作出相應調整。畢竟，制訂標準才能有效地進行管理。

第三是企業披露的訴求與日俱增。面對與日俱增的訴求，企業或需要披露更多氣候相關的風險及機遇訊息，從加入氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的機構數目不斷增加便能夠看到這一點。截至2019年9月，加入TCFD的機構已達到867家。在同意根據此項框架進行訊息披露的企業中，來自日本的企業數目最多。

隨着我們獲得更多披露訊息，我們預期投資者將會意識到後續的影響遠超於他們最初的想像。正如我們的碳風險值分析所示，環球股票單單從轉型風險所受的盈利衝擊有可能高達15%。贏家與輸家之間的差距可能會非常大。

所謂轉型風險，是重大政策、法律、科技及市場變化在環球經濟向低碳及氣候穩健模式過渡的過程中所構成的金融風險。受衝擊的行業範圍遠遠超出開採行業(如石油和天然氣礦商)，並延伸至航空、建築材料及工業股。

然而，氣候相關風險和機遇所帶來的影響並不是僅限於股票。據我們近期就撤資所進行的一些研究顯示，從投資角度考慮氣候變化問題遠比單純避開化石燃料股要複雜。我們預期相關的審查將擴展至債券市場持倉和銀行貸款帳簿。

上述種種將為主動管理帶來潛在的投資機遇。氣候變化雖然是一項眾所周知的問題，不過人們對該問題的了解還是很缺乏，特別是在連鎖影響方面。我們在10年後回望的時候可能會發現，氣候變化是我們無可避免要與之共存的投資風險，就像我們10年前學習適應低息環境一樣。

你可能會認為瑞典環保少女通貝里(Greta Thunberg)的全盛時期已經過去，而氣候變化是2019年的事情。不過，筆者對2020年的大膽預測是：我們目前所觸及的範圍僅是瞬息萬變的氣候變化投資的冰山一角。

施羅德環球企業管理主管 Jessica Ground

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