【疫情恐慌】港股挫431 新經濟股未「免疫」
2020年01月24日 00:52
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港股連續10個交易日超過千億元。
儘管港股「豬年」尚有半個交易日，但「收爐」效應及武漢肺炎疫情恐慌下，恒生指數周四(23日)曾瀉逾六百點，收市「跌少截」，惟仍挫431點，收報27,909點，險守被喻為「好淡分水嶺」的250天牛熊分界線。早前強勢的四大新經濟股美團點團(03690)、小米(01810)、阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)亦被「掟貨」，四隻股份成交額共達201億元。
恒指周四開市跌231點後，最多曾挫634點，低見27,706點，再失守28,000點關。國企指數亦曾挫逾三百點，收市跌222點，報10,952點。港股總成交1,189億元，連續十個交易日超過千億元關，沽空金額約192億元，沽空比率16.17%。
新經濟股不敵市場恐慌情緒，美團及小米分別挫5.26%及4.46%，阿里巴巴亦難幸免，全日跌2.29%。至於被大股東Naspers變相減持的騰訊，股價亦跌1.38%。
本港出現武漢肺炎確診個案，航空股、內地餐飲股、內險股及濠賭股續捱沽。中國國航(00753)及中國南方航空(01055)均挫逾3%，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)周四再挫逾2%，連跌七個交易日，累瀉逾一成。濠賭股跌勢未止，何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)急挫5.06%，澳博控股(00880)亦挫4.49%
電視廣播(00511)(TVB)因陳國強悉售股權兼辭任公司主席等職務，股價周四跌2.54%，收報12.28元。通訊事務管理局回覆本報查詢，指至今沒有收到電視廣播股權變動申請，但已接獲該公司通知，將於稍後提出有關申請。
周四復牌的中國鼎益豐(00612)股價急瀉90.9%，單日市值蒸發259億元。證監會日前公布，已決定就其股份涉嫌市場操控活動，對多名人士展開法律程序。
花旗發表報告指，內地肺炎疫情的死亡率比〇三年非典型肺炎(俗稱「沙士」)低，料恒指及國指的跌幅或較〇三年少。若疫情受控，料恒指可於四月尾觸底。
京華山一研究部主管彭偉新稱，市場憂慮內地武漢肺炎擴散，加上武漢全面封城，消息令投資者恐慌性拋售股份，提早獲利過年，以免「夜長夢多」。他指，若疫症蔓延至全國，當局將進一步限制國民出行，工廠停工、經貿活動減少，將嚴重拖累內地經濟。他認為投資者暫不宜撈貨，因為「所有人都不知道疫情未來發展」，應持有現金再作打算。
中民證券(香港)研究部董事黃偉豪稱，現時市場情緒未算完全恐慌，但後市走勢未算樂觀，仍未到買貨時機，預期恒指下一主要支持位在250天線，即27,700點。
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