【疫情恐慌】港股挫431　新經濟股未「免疫」

恒指周四開市跌231點後，最多曾挫634點，低見27,706點，再失守28,000點關。國企指數亦曾挫逾三百點，收市跌222點，報10,952點。港股總成交1,189億元，連續十個交易日超過千億元關，沽空金額約192億元，沽空比率16.17%。

新經濟股不敵市場恐慌情緒，美團及小米分別挫5.26%及4.46%，阿里巴巴亦難幸免，全日跌2.29%。至於被大股東Naspers變相減持的騰訊，股價亦跌1.38%。

花旗發表報告指，內地肺炎疫情的死亡率比〇三年非典型肺炎(俗稱「沙士」)低，料恒指及國指的跌幅或較〇三年少。若疫情受控，料恒指可於四月尾觸底。

京華山一研究部主管彭偉新稱，市場憂慮內地武漢肺炎擴散，加上武漢全面封城，消息令投資者恐慌性拋售股份，提早獲利過年，以免「夜長夢多」。他指，若疫症蔓延至全國，當局將進一步限制國民出行，工廠停工、經貿活動減少，將嚴重拖累內地經濟。他認為投資者暫不宜撈貨，因為「所有人都不知道疫情未來發展」，應持有現金再作打算。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪稱，現時市場情緒未算完全恐慌，但後市走勢未算樂觀，仍未到買貨時機，預期恒指下一主要支持位在250天線，即27,700點。

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