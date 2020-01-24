歐股收市受壓　拉加德續「放鴿」

湖北武漢肺炎疫情持續並擴散至全國多個省市，消息影響大市氣氛，歐股收市受壓。英國富時100指數收報7,507點，跌64點或0.85%；法國CAC指數收報5,971點，跌39點或0.65%；德國DAX指數收報13,388點，跌127點或0.94%。

歐洲央行行長拉加德發表講話，重申既有貨幣政策立場不變，近期經擠數據顯示歐元區經濟持續低速增長，製造業不振對經濟造成拖累，整體通脹率有緩慢回升的趨勢，惟通脹水平仍然過低，預計需要在「相當長時間」維持高度寬鬆的貨幣政策。若有必要，歐洲央行隨時準備好調整一切可用政策工具。

她提到，全球不確定性、地緣風險及貿易保護主義為經濟首要風險，預計美國和歐盟將繼續在貿易上合作。

至於歐洲央行戰略評估，她個人認為今年12月是可能宣布戰略的一個時間點，而央行的貨幣政策決定將獨立於戰略評估。

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