「大鱷」索羅斯直斥：特朗普自戀成疾
2020年01月24日 03:49
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「國際大鱷」索羅斯。(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，年屆89歲、身家逾80億美元的「國際大鱷」索羅斯(George Soros)在世界經濟論壇上舉行他的年度晚宴，指中國國家主席習近平「正試圖利用(美國總統)特朗普的弱點」。
他又直斥特朗普「是一個騙子和自戀者，他希望世界圍繞他旋轉」。他續說，「當他(特朗普)成為總統的幻想變成現實時，這種自戀心就冒出來了... 這使他的自戀變成了一種惡性疾病。」
索羅斯一向是美國民主黨最大的捐款者之一，單在2016年美國大選就向民主黨提供超過2,000萬美元的捐款。
對於今年11月美國大選，索羅斯沒有明確表示支持誰，但他在去年10月曾稱，民主黨總統參選人沃倫(Elizabeth Warren)最有資格當選總統。
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