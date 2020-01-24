美股收市：道指微跌26點　納指「疫」市創新高！

投資者對武漢肺炎疫情保持審慎，美國股市周四(23日)急挫後回穩，3大指數收市窄幅上落。道指早段最多曾跌219點，收市跌勢回順，報29,160點，跌26點或0.09%；標指收報3,325點，升3點或0.11%；納指收報9,402點，升18點或0.2%。

世界衞生組織（WHO）宣布，武漢肺炎疫情目前尚未構成國際公共衞生緊急事件，有關消息紓緩了美股沽壓。

另外，美國政府計劃推進刺激經濟措施，對大市有利好作用。美國財長姆紐欽表示，即使美國政府財政赤字有上升趨勢，但白宮已開始進行第二輪減稅計劃。

個股方面，消費產品生產商寶潔(P&G)財年第2季純利按年增16%勝預期，股價收跌0.46%。

摩根士丹利將通用電氣(GE)的投資評級由「中性」上調至「增持」，因來自電力業務和退休金等方面的挑戰減退。GE股價收市上漲3.52%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數增加6,000人，至21.1萬人，是6周以來首次增加，但少過市場預期的21.4萬人；前周止持續申領人數則減少3.7萬人，至173.1萬人的3周新低，少過預期的175.6萬人。

美國去年12月領先經濟指數跌0.3%，跌幅大過市場預期的0.2%，前一個月數字則由持平上調至升0.1%。

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