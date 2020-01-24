【只有更衰】街舖疫市更「空」險　新春後拉閘潮勢惡化

香港社會亂局下，零售前景非常嚴峻，不少商戶縮細租用的舖位面積，甚至結業，令部分主要街道吉舖數量大增。尖沙咀加連威老道罕有出現31間吉舖，3個月急升約兩成，相信為該街道歷來最多。有代理認為，農曆新年後短租客退場，加上爆發武漢肺炎疫情，空置情況將更嚴重。

據東網統計，目前上述路段有約100間舖位，佔逾三成交吉。事實上，彌敦道至漆咸道南之間的加連威老道，早年曾是本地出入口時裝店的集中地，隨後更一度成為本地潮流時裝的年輕設計師創業地方。

不過，內地於2003年准許居民赴港個人遊，令以內地客為目標的藥房及化妝品零售店進駐該街道。直至過去半年市況逆轉，訪港內地人數大幅減少，大批商戶遷出。

雖然上述街道出現大量吉舖，惟短租情況未見活躍。現時街內只有4間短約舖，並以售賣傳統新年物品為主。其中，佔用地方較大的為加拿分道及加連威老道交界街舖，面積約1,200方呎，去年12月再由利是封店承租，但每月租金僅約20萬元。該舖去年也獲同類短約商戶承租，當時月租約30萬元，反映最新租金下挫1/3。

據了解，該舖對上一個長租戶為本地珠寶店，於2017年退租，隨後一直未獲長約客戶租用，今次短租個案已是該舖連續3年獲利是封店進駐。而另外兩間短約舖租戶，則為中式食品開倉及賀年盆栽店。

在加連威老道經營小食店逾20多年的朱先生表示，過去近半年生意額跌約一半，與高峰期差距極大，坦言無論本地客或內地客的數量也大幅減少，對未來一年市況並不樂觀。他直言，「唔知支持到幾耐，只可以有飯食飯，有粥食粥」。

據美聯工商舖資料，截至去年第3季，尖沙咀區已有102個吉舖，按年增加5個，空置率為6.8%，較2018升0.4個百分點，料該區空置會進一步升到8.5至9.5%。

同期九龍購物核心區旺角，都出現多達146個吉舖，空置率4.3%，分別按年增加29個吉舖及0.8個百分點，預計今年將升至6至7%。區內主要街道西洋菜南街，在去年12月份出現多達9間吉舖，是2017年7月份後逾兩年最多。

至於港島區兩大購物區的商舖空置率也有明顯上升。據美聯工商舖資料，截至去年第3季，銅鑼灣及中環分別有多達102個及131個空置舖位，空置率分別為9.4%及9.1%，並預計今年兩區會升到10.5至11%，以及10%。

對於核心區舖市疲弱，該公司行政總裁黃漢成表示，雖然暫時未有最新數據，但目前各大購物區的空置情況已較去年第3季惡劣，吉舖數目明顯增加。他解釋，因為社會環境不穩定，不少市民選擇外遊，都不留港消費。同時，近月雖有舖位業主願意減租兩至三成，但長約租戶依然未有意欲承租。

美聯旺舖董事盧展豪表示，今次武漢肺炎對舖市的影響最大，疫情將削弱市民消費信心，並進一步降低內地旅客訪港意欲，飲食及零售商戶生意料繼續受拖累，令本來低迷的舖市雪上加霜。

資深投資者蔡志忠則認為，今年農曆新年後，香港不少零售商及食肆將會結業，整個市場將面對最差的日子。他估計，未來不可能回到之前的高峰，商戶銷售情況最多只能恢復高位時的2/3或3/4。

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【旺區舖租勁跌】

受零售市況差劣影響，購物區街舖租金加快滑落。2019年各區不乏舖位大幅減租，尖沙咀及銅鑼灣更出現跌租逾六成的個案。

尖沙咀是示威衝突的主要地區之一，區內商戶生意重挫，舖租顯著受壓。其中，貼鄰碼頭位置的星光行，地下3及4號舖原由周大福珠寶承租達八年，租金約130萬元，但該公司去年10月已遷出。而據土地註冊處資料，舖位已獲牛奶有限公司承租兩年，租約期由2019年11月至2021年11月，首年租金每月50萬元，隨後一年為65萬元。以首年的新租金計算，舖租大幅下跌61.5%，料為去年全港劈租幅度最大的個案。

事實上，尖沙咀其他街道都有街舖劈租逾50%的情況出現。海防道單號地下A及B號舖，面積約1,650方呎，以每月約88萬元租予珠寶金行，較舊租金低約54%。至於處處「吉舖」的加連威老道，一個單號地下B號舖，面積約600方呎，則以每月約5萬元租出，跌幅亦相若。

港島區舖位租金跌幅同樣驚人。銅鑼灣波斯富街一個雙號地舖，面積約1,000方呎，新近獲藥妝店以約20萬元租用。該舖前租客為電訊商，於2016年起承租，舊租金約45萬元。業主是次的減租幅高達55%。

另外，灣仔駱克道一個單號地舖，面積約1,200方呎，獲食肆以每月約8萬元承租，較原租戶的租金約12萬元回落33%。

新界區舖市同樣未能幸免，示威「風眼」之一的元朗區，一個裕景坊單號地舖連閣樓，面積共約1,200方呎，近期獲小型地產代理行承租，月租約8萬元，較前租戶電訊公司的租金低約48.4%。

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