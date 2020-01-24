【外匯點評】陳正犖：日圓再向下空間不多

美國確診第一例新型冠狀病毒肺炎病例，令市場風險升溫，資金流入日圓避險，美元兌日圓跌穿110水平。我們預期，日圓再往下行的空間不大，可留意趁低吸納機會。

另外，我們緊密關注政治風險，第一季將會有七個選舉相關的風險，當中我們認為1月26日開始的意大利區選，及2月3日開始的美國民主黨初選，將會是市場最關注的焦點，並有機會引起市場波動，有利日圓走勢。

此外，我們認為現時美元兌日圓合理估值為約107水平。現時在109至110水平是日圓估值較便宜的位置。短線來說，我們並不預期美元兌日圓在110以上仍有很多上升空間。

技術上看，美元兌日圓的相對強弱指數由超買水平回落，下行風險或有所增加，短期或先行於107.65至110.67區間上落，下一支持和阻力或分別為106.48和112.40。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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