【市前重點睇】美股個別發展 油價急挫
2020年01月24日 07:42
東網電視更多新聞短片
●美匯指數企97.69，離岸人民幣(CNH)低見6.9378，港匯見7.7727，美元兌日圓處109.52，歐元弱見1.1055，英鎊低企1.3121。金價於1,562美元上落。油價挫約2%，布油險守62美元，紐油跌穿56美元。道指期貨窄幅上落。
●「國際大鱷」索羅斯指，美國總統特朗普在11月大選前，將出盡招數「力谷」美國業務及股市，可能會引爆美國經濟災難。 https://bit.ly/2TTEKj0
●道指早段最多曾跌219點，收市跌勢回順，報29,160點，跌26點或0.09%；標指收報3,325點，升3點或0.11%；納指收報9,402點，升18點或0.2%。 https://bit.ly/2upastQ
-世界衞生組織(WHO)宣布，武漢肺炎疫情目前尚未構成國際公共衞生緊急事件，有關消息紓緩美股沽壓。
●美國政府計劃推進刺激經濟措施，對大市有利好作用。美國財長姆紐欽表示，即使美國政府財政赤字有上升趨勢，但白宮已開始進行第二輪減稅計劃。
●美國上周首次申領失業救濟人數增加6,000人，至21.1萬人，是6周以來首次增加，但少過市場預期的21.4萬人。
●美國去年12月領先經濟指數跌0.3%，跌幅大過市場預期的0.2%，前一個月數字則由持平上調至升0.1%。
●美國10年期國債孳息率跌3.66點子，報1.7325厘。
●港股ADR指數收報27,886點，跌22點。
●即月恒生指數夜期收報27,693點，跌122點，低水216點，成交34,801張。
●紐約期油收報每桶55.59美元，跌1.15美元或2.03%，創自去年11月29日以來收市新低；布蘭特期油收報每桶62.04美元，跌1.17美元或1.85%。
●紐約期金收報每安士1,565.4美元，升8.7美元或0.6%，創逾兩周收市新高。
●英國富時100指數收報7,507點，跌64點或0.85%；法國CAC指數收報5,971點，跌39點或0.65%；德國DAX指數收報13,388點，跌127點或0.94%。 https://bit.ly/2GuEcsd
●歐洲央行維持貨幣政策不變，稍後披露策略檢討。
●【疫情恐慌】港股挫431點，新經濟股未「免疫」。 https://bit.ly/2RJQhP9
●【只有更衰】街舖疫市更「空」險，新春後拉閘潮勢惡化。 https://bit.ly/37qZkv6
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。