【市前重點睇】美股個別發展　油價急挫

●美匯指數企97.69，離岸人民幣(CNH)低見6.9378，港匯見7.7727，美元兌日圓處109.52，歐元弱見1.1055，英鎊低企1.3121。金價於1,562美元上落。油價挫約2%，布油險守62美元，紐油跌穿56美元。道指期貨窄幅上落。

-世界衞生組織(WHO)宣布，武漢肺炎疫情目前尚未構成國際公共衞生緊急事件，有關消息紓緩美股沽壓。

●美國政府計劃推進刺激經濟措施，對大市有利好作用。美國財長姆紐欽表示，即使美國政府財政赤字有上升趨勢，但白宮已開始進行第二輪減稅計劃。

●美國上周首次申領失業救濟人數增加6,000人，至21.1萬人，是6周以來首次增加，但少過市場預期的21.4萬人。

●美國去年12月領先經濟指數跌0.3%，跌幅大過市場預期的0.2%，前一個月數字則由持平上調至升0.1%。

●美國10年期國債孳息率跌3.66點子，報1.7325厘。

●港股ADR指數收報27,886點，跌22點。

●即月恒生指數夜期收報27,693點，跌122點，低水216點，成交34,801張。

●紐約期油收報每桶55.59美元，跌1.15美元或2.03%，創自去年11月29日以來收市新低；布蘭特期油收報每桶62.04美元，跌1.17美元或1.85%。

●紐約期金收報每安士1,565.4美元，升8.7美元或0.6%，創逾兩周收市新高。

●歐洲央行維持貨幣政策不變，稍後披露策略檢討。

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