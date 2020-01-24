中智全球公布人事變動
2020年01月24日 07:56
東網電視更多新聞短片
中智全球(06819)公布一系列人事變動：1)方頌和已辭任非執行董事及審核委員會成員；(2)陳國威已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員；(3)羅強已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；(4)沈海鵬已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員；(5)Leo Hermacinski已獲委任為非執行董事及審核委員會成員；(6)黃文宗已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；(7)謝玉田已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及(8)黃貽玢已獲委任為獨立非執行董事，以及提名委員會及審核委員會成員。
上述變動均自2020年1月23日起生效。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。