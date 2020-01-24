【股民熱話】新春投資者禁忌你知幾多？

周六(25日)就係農曆新年，港股喺下周三(29日)復市，當日為佳節後首個交易日，一般叫做「紅盤」，大家都希望「紅盤高收」，股市年頭旺到年尾！

有番咁上下炒齡的股民，都會注意一些傳統的新年禁忌，免得招來破財！今日就講幾個常見的忌諱。

一、開市別祝股友「新年快樂」，新的一年股市「快落」就唔好啦！「新年進步」、「恭喜發財」會啱聽啲！

二、除此之外，亦避免講「萬事大吉」，投資最怕得個「桔」！炒股最緊要係「一本萬利」，「出入平安」！

三、開市前在家或辦公室避免掃地同倒垃圾，免掃掉財氣，開市後才正常處理。

四、新正頭最好別食「粥」，以前窮等人家冇飯食先至要食粥，炒股亦最怕隻股煲「冇米粥」，等到頸長都炒唔起。投資最緊要「得米」，要食就食碗米飯啦！

五、小心處理玻璃等易打爛的用具，若然真係咁啱手軟，就用紅紙包好，講句「落地開花，富貴榮華」，又或者「歲歲平安」、「百無禁忌」，等年初四接財神，年初五後才丟棄。

六、此外，香港經濟景氣係點，大家都心中有數，保住飯碗自然係打工仔嘅頭號新年願望。所以都係避免講「財源廣進」或「財源滾滾」之類的祝福語，事關「財源」的諧音正是「裁員」，「裁員廣進」或「裁員滾滾」就真係閉翳，所謂「崩口人忌崩口碗」！祝福大家「大富大貴」、「富貴榮華」、「步步高陞」、「年年有餘」不是更好？

當然，呢啲禁忌，信不信由你。筆者不鼓勵迷信，只係缸邊閒談農曆新年民間習俗又同大家分享吓。畢竟炒股都算係偏財，唔少股民都信邪，過年期間醒醒目目，催吉避凶，自然全年萬事如意，股場得意！

講到投資，每年農曆新年之初，黃金價格多數會有好表現，因為唔少中國人都喜歡買金過年，寓意金銀滿屋，鴻圖大展。所以喺過年前，不妨留意吓持有黃金相關投資產品，博發個新年財！

豬年「股民熱話」專欄今日見刊後收爐，鼠年大年初五開市再見。帥哥在此預祝各位股民如意吉祥、四季安康，投資大豐收！

東方產經專欄作者 帥哥

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