【專家點評】古勝：美團點評要睇實呢個位...

武漢肺炎肆虐神州，昨日滬深三大指數全線下挫，港股亦未能幸免，昨(周四)跌穿28,000點關口，一度下試250日線27,700點水平。

究竟今次疫情會唔會變成當年「沙士」咁嚴重，老古冇水晶球，自然唔知道，但可以借鑑○三年經驗。當年三月正是沙士肆虐高峰期，恒指翌月跌至8,300點水平見底，但當疫情逐步受控時已開始回升，6月中經已挑戰1萬點關口，全年更累升35%至12,500點水平收市。

講到底，港股除咗疫情利淡之外，亦要面對上月至今連升3,000點嘅回調壓力，疫情或者只係股市整固藉口。未來若然連250日線都失守，相信去年8月至今嘅上升通道底部27,000點將會係下一個關鍵位。

走勢上，美團過去一年股價持續大漲小回，昨日股價一度急跌至98.65元，收報102.6元。短線先觀望能否收復50日線103.3元，若重返其上，有望回穩整固，否則有機會再試90元水平承接。有貨想加注或者冇貨想買貨，可先觀察50日線承接再作部署。

東方產經專欄作者 古勝

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