歡喜傳媒飆逾6%　與字節跳動訂立合作協議

歡喜傳媒公布，公司全資附屬歡歡喜喜在1月23日，與內地社交媒體TikTok(抖音海外版)母公司北京字節跳動網絡技術訂立合作協議。據此，雙方將於在線視頻相關的多個領域合作，字節跳動將向歡歡喜喜最少支付6.3億元人民幣(7億港元)作為代價。

第一階段合作期間為合作協議簽署之日起6個月；第二階段合作期間為第一階段屆滿之日起至2022年12月31日，第二階段的合作屆滿後，雙方享有優先續約權。

董事會認為，合作事項下：1)為集團引入資金加快發展集團營運流媒體平台；(2)集團將利用字節跳動在國內龐大的用戶基礎，為集團的流媒體平台取得於今日頭條、西瓜視頻等平台內設立獨立入口進行導流，以帶來集團的流媒體平台的用戶增長；及(3)利用字節跳動的互聯網宣傳推廣資源，為集團的影視項目的宣傳推廣提供支援，有利集團。

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