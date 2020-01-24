【專家點評】陳汝銘：中國水務受惠中國城鎮化
2020年01月24日 09:00
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中國水務(00855)主要在國內投資興建及經營，包括城市供水及建設及污水處理等水務項目，為國內原水、自來水供應、污水處理及相關增值服務的大型綜合水務營運商之一。集團在國內業務遍布超過110個縣市，綜合水處理能力超過每天1,900萬噸。
早前公布截至去年9月底止之中期業績，收入為43.54億元，按年上升5.1%。整體毛利率按年下跌1.1個百分點至42.8%。歸屬於公司淨利潤為8.81億元，按年增長36.4%，盈利增長遠高於收入增長，主因政府補貼和資助增加，以及來自康達環保(06136)之貢獻，帶動分佔聯營公司業績按年升8.6倍至2.9億元。每股派中期息14仙，較去年同期增16.7%。
隨着國家城鎮化快速發展，水務基礎設施的升級改造和擴容存在迫切需求，為水務行業帶來龐大而持續的機遇。隨着城鄉一體化推進，預期集團將承接更多供水建設及接駁工程合約，配合售水量持續上升，為供水分部提供增長動力。而政策亦提高對民營企業參與公共服務領域的支持力度，有助集團以市場化方式參與更多的水務項目投資，並穩定提升項目的回報。建議投資者可在6.5元附近買入，目標7.5元，如失守6.2元則先行止蝕。
西證(香港)證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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