【專家點評】陳汝銘：中國水務受惠中國城鎮化

隨着國家城鎮化快速發展，水務基礎設施的升級改造和擴容存在迫切需求，為水務行業帶來龐大而持續的機遇。隨着城鄉一體化推進，預期集團將承接更多供水建設及接駁工程合約，配合售水量持續上升，為供水分部提供增長動力。而政策亦提高對民營企業參與公共服務領域的支持力度，有助集團以市場化方式參與更多的水務項目投資，並穩定提升項目的回報。建議投資者可在6.5元附近買入，目標7.5元，如失守6.2元則先行止蝕。

西證(香港)證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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