香港與墨西哥簽訂促進和保護投資協定

香港與墨西哥在瑞士達沃斯簽訂促進和保護投資協定，以加強相互的投資保護，增加投資者的信心和擴大兩地的投資流動，進一步鞏固雙方的經貿聯繫。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，投資協定確保雙方的投資者在對方境內的投資享有對等的保護，有助加強投資者到海外投資的信心。香港一直致力拓展投資協定的網絡，以促進雙向投資流動和帶動本地經濟發展。

根據協定，香港與墨西哥政府須為對方投資者提供的保障包括公正、公平和非歧視性對待其投資；在徵收投資時作出賠償；以及容許投資和收益自由轉移至外地。協定亦規定投資爭端可根據國際認可的規則解決。協定將在雙方完成所需的內部程序後生效。

與墨西哥簽署的投資協定是今屆特區政府自2017年7月上任以來簽訂的第四份同類協定，其餘三份分別與東南亞國家聯盟、澳洲和阿拉伯聯合酋長國簽訂。這亦是香港與外地經濟體簽署的第22份投資協定。

已與香港簽署投資協定的外地經濟體還包括奧地利、比利時－盧森堡經濟聯盟、加拿大、智利、丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、日本、南韓、科威特、荷蘭、新西蘭、瑞典、瑞士、泰國和英國。

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